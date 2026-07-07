Harte Arbeit statt Highschool-Klischee: Haller Schwestern leben für Cheerleading

Marie, Laura und Nina Walz sind nicht nur abseits der Matte ein unschlagbares Team. Die drei Schwestern aus Hall teilen eine leidenschaftliche Passion: Cheerleading bei den Tyrolean Angels in Innsbruck. Ein Sport, der weit mehr ist als nur das Wedeln mit Pompons – es ist harter Leistungssport, der blindes Vertrauen fordert.

Interview von Marie Weinländer und Lena Ryans; Bericht von Caroline Astl, Mathea Fankhauser und Emma Schwamberger

Hall in Tirol – Der Weg in die Luft begann über Umwege. Zuerst fand die älteste Schwester Nina Walz durch eine Freundin den Weg zu den Tyrolean Angels nach Innsbruck. Als Marie und Laura schließlich mit dem Leistungsturnen aufhörten, war der Wechsel zum Cheerleading der logische nächste Schritt.

Die Schwestern trainieren zweimal die Woche, jedoch muss Nina noch zweimal zusätzlich als Trainerin der Kindermannschaft in die Halle. Oft steht am Samstag und Sonntag auch noch ein Training an.

📽️ Video | Ein sogenannter „Basket Toss“

Im Cheerleading hat jede Position eine exakt definierte Aufgabe. „Drei Menschen stehen unten, eine Person ist oben, wird in die Luft geworfen und macht dort Stunts“, erklärt Nina das Prinzip. Sie selbst agiert als sogenannte „Main Base“ – das Fundament des Wurfs. „Ich muss extrem auf die richtige Technik achten, brauche Kraft, Ausdauer und Flexibilität. Und das Wichtigste: Ich darf meinen Flyer niemals fallen lassen.“

Über „Bases“ und „Flyer“

Die Funktion der „Base“ wird laut Schwester Laura in der Öffentlichkeit oft unterschätzt: „In Österreich ist der Sport noch nicht so bekannt, aber im Ausland weiß man: Die Bases müssen extrem stark sein, um die Flyer hochzuwerfen und sicher wieder aufzufangen.“

SchülerInnen machen Frauen im Sport zusammen mit der TT sichtbarer Mit ihren Projekt „playfair_playequal“ zeigen die 27 SchülerInnen der 4c-Klasse der Mittelschule Kettenbrücke die Ungleichheiten in der Sportberichterstattung auf und liefern dafür auch selbst recherchierte und verfasste Berichte für die Tiroler Tageszeitung. In den kommenden Wochen, bis zum Schulende im Juli, werden ihre Porträts aus verschiedenen Sportarten nun veröffentlicht. Mehr über ihr Projekt auf Instagram Die Kooperation entstand im Rahmen des Tages des Lokaljournalismus, der am 5. Mai von zahlreichen Verlagen im deutschsprachigen Raum auf die Bedeutung der Berichterstattung vor Ort hingewiesen hat. Lokales ist nah, relevant und unverzichtbar und wir wollen Geschichten erzählen mit vielen Menschen vor Ort, die unsere Städte und Gemeinden lebendig machen.

Die fliegenden Rollen im Team haben Marie und Laura übernommen. Als „Flyer“ stehen sie an der Spitze der menschlichen Pyramiden. Ihre wichtigste Aufgabe: absolute Körperspannung, besonders in den Beinen und im Bauch.

Neben körperlicher Fitness entscheidet im Cheerleading vor allem die Psyche über Erfolg und Misserfolg. Ein Element wie ein Backflip (Rückwärtssalto) in luftiger Höhe gelingt nur, wenn die mentale Blockade gelöst ist. „Man muss genau wissen, dass man es kann“, betonen die Schwestern.

📽️ Video | Balanceakt auf einem Bein

Das Fundament dafür ist blindes Vertrauen. Wer sich in die Luft katapultieren lässt, muss sich zu 100 Prozent darauf verlassen, dass das Team unten bereitsteht. Kommunikation und gegenseitiges Anfeuern im „Stuntteam“ sind daher sehr wichtig. Vor jedem Auftritt gibt es deshalb ein festes Ritual: Das Team versammelt sich im Kreis, um einander einzuschwören und die Motivation auf den Siedepunkt zu bringen.

Höher als die Gipfel: Die Cheerleaderinnen der Tyrolean Angels zeigen vor Tiroler Bergkulisse eine beeindruckende Pyramide auf drei Ebenen. © Tyrolean Raiders

Von Klischees haben die Walz-Schwestern genug. Wer an Cheerleading denkt, hat oft US-amerikanische Highschool-Filme im Kopf: Zickige Mädchen, die am Spielfeldrand ein bisschen auf und ab hüpfen, um das männliche Football-Team anzufeuern. „Das hat mit unserer Realität absolut nichts zu tun“, räumen die drei Hallerinnen mit den Vorurteilen auf. Dass Cheerleading in Wahrheit ein knallharter Leistungssport ist, beweisen die drei mehrmals pro Woche in der Halle.

Es wird sichtbarer

Dass sich das Image ihres Sports langsam wandelt, merken die drei Schwestern auch an modernen Dokumentationen im Fernsehen und auf Streaming-Plattformen. Diese zeigen ungeschönt den harten Trainingsalltag, die blauen Flecken und die sportliche Höchstleistung hinter den Choreografien. Es wird immer sichtbarer, was Marie, Laura und Nina schon lange wissen: Cheerleading ist kein Rahmenprogramm – es ist Leistungssport.