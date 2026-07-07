Reine Männer-Fraktion
Intrige in Wörgler ÖVP geht weiter: Ex-Stadträtin wegen angeblichem „Vertrauensbruch“ ausgeschlossen
Elisabeth Werlberger war bisher die einzige Frau, die für die Wörgler ÖVP im Gemeinderat saß - ab sofort besteht die Fraktion zu 100 Prozent aus Männern.
© Ringler
In der jüngsten Sitzung des Wörgler Gemeinderats erfuhr Elisabeth Werlberger, ÖVP-Parteikollegin von Bürgermeister Michael Riedhart, dass sie ihr Mandat im Stadtrat verliert – ohne vorab darüber informiert gewesen zu sein. Noch bevor sie ihren Austritt aus der Fraktion bekannt geben konnte, wurden nun sie und ihr Mann, ebenfalls Gemeinderat, ausgeschlossen.
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