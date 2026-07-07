Mit E-Bike im Ötztal gegen Steinmauer geprallt: 26-Jährige schwer verletzt in Klinik geflogen

Dienstagvormittag fuhr eine 26-jährige E-Bikerin im Ötztal gegen eine Steinmauer und musste ins Krankenhaus geflogen werden. Die Frau war gegen 10 Uhr auf dem Ötztal Radweg im Gemeindegebiet von Längenfeld in Richtung Umhausen unterwegs.

Während der Fahrt verlor die Frau aus bisher unbekanntem Grund die Kontrolle über das E-Bike und stieß gegen eine an den Radweg angrenzende Steinmauer. Dabei verletzte sie sich schwer. Die Italienerin wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. (TT.com)