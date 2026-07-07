Veränderung in der ÖVP – Marchetti geht als Generalsekretär, Nachfolger Gstöttner?

Nico Marchetti will nicht weiter „Bihander“ der Volkspartei sein. Als Nachfolger ist Markus Gstöttner im Gespräch. Er arbeitet für Kurz, Nehammer und zuletzt Stocker.

ÖVP-Chef Bundeskanzler Christian Stocker braucht einen neuen Generalsekretär. Der bisherige Parteimanager Nico Marchetti gab am Dienstagabend seinen Rücktritt mit Ende Juli bekannt. Er war stand wegen der schlechten Umfragewerte innerparteilich kritisiert worden. Der Rücktritt kam jetzt offenbar aber doch überraschend.

Stocker dankte Marchetti für „sein Engagement, seine Loyalität und dafür, dass er in einer mehr als herausfordernden Zeit voller Umbrüche und Veränderungen sich dieser Aufgabe mit vollem Einsatz gewidmet hat“.

Dem Vernehmen nach war es aber Stocker selbst, der eine Veränderung in der Parteizentrale in der Wiener Lichtenfelsgasse wollte. Als Nachfolger soll der Kanzler und ÖVP-Chef Markus Gstöttner favorisieren.

Der 39-jährige Wiener Gstöttner war in den Kabinetten der früheren Bundeskanzler Sebastian Kurz und Karl Nehammer tätig. 2020 bis 2025 saß er für die ÖVP im Wiener Gemeinderat.

Im Jänner holte Stocker den Unternehmensberater bereits als Sonderbeauftragten für die Reformpartnerschaft mit Ländern und Gemeinden ins Bundeskanzleramt. Das Bundeskanzleramt lobte damals in einer Aussendung Gstöttner für dessen „langjährige Erfahrung in politischen Steuerungsfunktionen sowie in der operativen Führung".

Marchetti (36) wird im Nationalrat bleiben. Laut einer Aussendung der ÖVP soll er dort auch weiterhin Bildungssprecher sein. Er sagt, er sei ein „Sachpolitiker aus Überzeugung“, die feine Klinge liege ihm mehr als der Bihänder. Nach Jahren als Berufspolitiker wolle er sich jetzt ein zweites Standbein neben der Politik aufbauen.