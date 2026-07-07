Rocklegenden im Rentenalter
Neues Rolling-Stones-Album: Wird es jetzt endlich die versprochene Tour geben?
Wie freche Jungs in den hinteren Reihen des Klassenzimmers (v.l.): Keith Richards, Mick Jagger und Ronnie Wood sind noch voller Energie.
© Mark Seliger
Unsterblich sind sie nicht, aber musikalisch erstaunlich lebendig: Die „Rolling Stones“ ruhen sich auch mit über 80 nicht auf ihrer Legende aus. Mit „Foreign Tongues“ verbinden sie nun ihre Blues-Wurzeln mit politischen Zwischentönen.
Kommentare