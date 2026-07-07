Drink auf der Dachterrasse
Über den Dächern von Innsbruck: Sechs Rooftop-Bars mit grandioser Aussicht
Ein Drink mit Blick auf die Nordkette oder die Altstadt: Innsbrucks Gastronomie über den Dächern ist sowohl bei Einheimischen als auch bei Gästen gefragt. Wer den Feierabend oder das Wochenende über den Straßen der Stadt verbringen möchte, findet verschiedene Konzepte vor.
1️⃣ „360 Grad“ in den Rathausgalerien
Die komplett verglaste, kreisrunde Bar „360 Grad“ im 7. Stock der Rathausgalerien gehört zu den architektonischen Klassikern der Stadt. Durch die zentrale Lage bietet sie tatsächlich einen barrierefreien Rundumblick.
- Das Konzept: Café tagsüber, Bar abends. Durch die vollständige Verglasung ist die Bar wetterunabhängig und auch im Winter nutzbar. Die Außenterrasse ist allerdings recht schmal gehalten.
- Im Alltag: Da die Bar direkt an den Liftanlagen der Rathausgalerien liegt, ist die Fluktuation hoch. Zu Stoßzeiten kann es auf der engen Terrasse schnell voll werden – Stehplätze dominieren dann das Bild.
- Geeignet für: Einen schnellen Espresso am Nachmittag oder einen unkomplizierten Aperitif beim Stadtbummel.
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