2030 bei Winterspielen

Freeriden ist olympisch und hat Tiroler Hoffnungsträger: „Das ist ein großer Schritt“

Jana Häusl (Mitte) zählt als zweifache Junioren-Weltmeisterin zu den Tiroler Hoffnungsträgern im Freeriden.
© Häusl
Daniel Lenninger

Von Daniel Lenninger

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