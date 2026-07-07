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2030 bei Winterspielen
Freeriden ist olympisch und hat Tiroler Hoffnungsträger: „Das ist ein großer Schritt“
Jana Häusl (Mitte) zählt als zweifache Junioren-Weltmeisterin zu den Tiroler Hoffnungsträgern im Freeriden.
© Häusl
Von Daniel Lenninger
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