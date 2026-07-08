NATO-Gipfel mit den Themen Lastenteilung und Ukraine

Die Staats- und Regierungschefs der NATO-Staaten setzen die Beratungen bei ihrem Gipfel in Ankara am Mittwoch fort. Am zweiten und letzten Tag des Treffens in Ankara geht es unter anderem um die Frage der Lastenteilung in der Allianz zwischen den USA und den übrigen Verbündeten. US-Präsident Donald Trump hat wiederholt die Verteidigungsausgaben der europäischen NATO-Partner beklagt - diese betonten dagegen, dass sie ihre Investitionen zuletzt deutlich gesteigert haben.

Bei seiner Ankunft in Ankara hatte Trump erneut mehrere Verbündete kritisiert, denen er mangelnde Unterstützung seines Kriegs gegen den Iran vorhält. Die Frage ist, ob die NATO den Gipfel trotz dieser Differenzen zu einem Erfolg machen kann oder ein Eklat droht.