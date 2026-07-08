Nationalrat startet mit Budgetdebatte

Ab Mittwoch geht es im Nationalrat um das Budget. Während am Montag und Dienstag noch diverse Gesetzesmaterien beschlossen wurden, nehmen die Abgeordneten ab Tag drei der Plenarwoche die einzelnen Budgetkapitel durch. Den Anfang macht die Debatte zum Budgetbegleitgesetz, die heuer gleichzeitig als Generaldebatte zum Doppelbudget für 2027 und 2028 genutzt wird. Auch Redebeiträge der Vorsitzenden der Regierungsparteien und des Finanzministers sind vorgesehen.