US-Skiverband verkündete den Tod von ehemaligem Abfahrer und Trainer

Die Skiwelt trägt Trauer. Der ehemalige Speed-Spezialist TJ Lanning starb im Alter von nur 41 Jahren. Das gab der US-Skiverband am Dienstagabend bekannt. Informationen über die Hintergründe seines Todes wurden nicht veröffentlicht.

Lanning war besonders durch seine unerschrockene, wilde Fahrweise bekannt. Als Bestleistung stand ein neunter Platz bei der Abfahrt in Lake Louise (2008) zu Buche. Ein Jahr später endete dort nach einem verheerenden Sturz seine Karriere. Dabei erlitt der WM-Teilnehmer von 2007 (Aare) eine Kniegelenksluxation im linken Bein, einen Bruch des Halswirbels und mehrere Bänderrisse.