Frau durch Knistern geweckt

Feuerwehr-Großeinsatz in Wattens: Wohnhaus bei Brand zerstört, Familie flüchtete ins Freie

Mehrere Feuerwehren standen mit rund 150 Personen im Einsatz.
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Magdalena Ennemoser

Von Magdalena Ennemoser

Ein abgelegenes Einfamilienhaus stand in der Nacht auf Mittwoch in Vollbrand. Rund 150 Feuerwehrleute waren stundenlang gefordert. Ein Paar konnte sich und seine zwei Kleinkinder rechtzeitig ins Freie retten, dürfte jedoch ihr Hab und Gut verloren haben. Ein Feuerwehrmann musste ins Krankenhaus gebracht werden.