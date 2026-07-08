Über 11.000 Jobs weltweit
Plansee meldet Zuwächse und macht sich noch unabhängiger von China
Die Plansee-Vorstände Ulrich Lausecker (von links), Karlheinz Wex, Andreas Lackner und Andreas Schwenninger. Dank einer hochmodernen Wasserstoff-Anlage können nun pro Jahr 4000 Tonnen CO2 eingespart werden.
© Alois Vahrner
Die weltweit tätige Plansee Group steigerte den Umsatz auf 2,35 Mrd. Euro und baut die Eigenversorgung bei Wolfram und Molybdän aus. Viel Kritik gibt es an Österreichs Politik.
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