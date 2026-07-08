- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
Kommentar
O tempora, o mores!
Kommentarvon Florian Madl
Das war’s für die Wintersport-Traditionalisten: Mit der Nordischen Kombination fiel der älteste Olympia-Bewerb nach 102 Jahren weg, zuzuschreiben hat man sich das auch selbst.
© 2026 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten
Kommentare