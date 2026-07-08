Entschädigung weiter ab 3 Stunden Verspätung: Grünes Licht für neue Fluggastrechte

Elf Jahre lang wurde darüber gestritten, jetzt können die neuen EU-Fluggastrechte bald starten: Das EU-Parlament hat am Dienstag den Kompromiss für die Reform abgesegnet. Was das für Reisende bedeutet, warum die Gratis-Mitnahme eines kleinen Koffers gescheitert ist und wann Familien künftig kostenlos zusammen im Flieger Platz nehmen können.

Die umstrittene Reform der EU-Fluggastrechte dürfte bald umgesetzt werden können: Das Parlament und der Rat der Mitgliedsländer hatten sich im Juni nach jahrelangen Verhandlungen auf weniger Einschränkungen der Rechte als zuletzt diskutiert geeinigt. So bleiben die bisherigen Entschädigungsansprüche bei Verspätungen bestehen, und Familien dürfen gratis nebeneinander sitzen. Das EU-Parlament hat am Dienstag in Straßburg den gefundenen Kompromiss angenommen.

Ab 3 Stunden, nicht erst ab 6

Die EU-Abgeordneten haben sich gegenüber den Wünschen der EU-Länder bei den Ansprüchen auf Entschädigung durchgesetzt: So entstehen diese in Zukunft wie bisher ab drei Stunden Verspätung, der Rat wollte Entschädigungen erst nach vier bis sechs Stunden zugestehen.

Nun müssen 250 Euro Entschädigung bei Verspätungen auf Flügen bis 1500 Kilometer Entfernung, 400 Euro bei bis zu 3500 Kilometer und 600 Euro bei mehr als 3500 Kilometer Reisedistanz ausgezahlt werden.

Fluglinie muss schuld an Verspätung sein

Voraussetzung für die Auszahlung ist, dass die Fluglinie schuld an der Verspätung ist. Der Kompromiss enthält – nach den Wünschen des Parlaments – eine Liste außergewöhnlicher Umstände, die Fluggesellschaften von der Pflicht einer Entschädigung befreien.

Dazu zählen etwa Naturkatastrophen, extreme Wetterereignisse oder Streik. Zudem pochte das EU-Parlament auf die Gratis-Mitnahme eines kleinen Koffers; dieser Wunsch wurde nicht erfüllt: In Zukunft müssen die bei der Buchung angezeigten Preise zwar ein kleines Handgepäck enthalten, um den Vergleich zu erleichtern. Weitere Handgepäckstücke dürfen aber extra kosten.

Familien mit minderjährigen Kindern sollen in Zukunft nicht mehr im Flieger verstreut sitzen müssen: Sie haben das Recht, gratis Sitzplätze nebeneinander zu buchen.

Recht auf Papier-Pass

Auch die von manchen Fluglinien verpflichtenden digitalen Boardingpässe müssen die Passagiere nicht mehr akzeptieren: Sie haben das Recht auf einen Papier-Pass, wenn sie das wünschen. Die neuen Regelungen gelten für EU-Fluglinien sowie für alle Airlines, die von EU-Flughäfen starten.

Die EU-Kommission legte 2014 ihren Vorschlag zur Aktualisierung der Fluggastrechte vor. Unterschiedliche Positionen der EU-Mitgliedstaaten blockierten das Dossier jedoch elf Jahre lang. Im Juni 2025 erzielten die EU-Minister schließlich eine politische Einigung. Die anschließenden Verhandlungen mit dem Parlament begannen im Oktober 2025, führten jedoch zu keinem Kompromiss.

Nach der Abstimmung im Parlament über seine Position bildeten Rat und Parlament einen Vermittlungsausschuss mit Vertretenden beider Institutionen, der die gemeinsame Lösung fand. Nach dem Parlament muss der Rat der Lösung noch formal zustimmen.