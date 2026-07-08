A1 stellt bob ein: Was sich für die rund 400.000 Kunden ändert

Die Mobilfunkmarke bob wird nach rund zwei Jahrzehnten vom Markt genommen. Der Mutterkonzern A1 will damit sein Markenportfolio vereinfachen und die Zahl an Tarifen übersichtlicher gestalten, berichtet die Krone. bob hatte sich zuletzt immer stärker mit yesss überschnitten. Weil der hauseigene Billiganbieter yesss erfolgreich läuft, wird bob nun eingestellt.

Die Umstellung für bestehende bob-KundInnen auf A1 erfolgt automatisch am Wochenende des 11. und 12. Juli. KundInnen müssen selbst nichts veranlassen, werden aber über den Wechsel informiert und sollen künftig die A1-App anstelle der bob-Anwendung nutzen.

Laut A1-Österreich-Chef Jiří Dvorjančanský bleiben die bisherigen Vertragskonditionen für alle Betroffenen unverändert. Zudem sollen KundInnen von neuen Vorteilen wie dem kostenlosen Zugang zum 5G-Netz und weiteren A1-Leistungen profitieren. Höhere Kosten oder ein Zwang zum Tarifwechsel sind demnach ausgeschlossen.

Filialnetz wird ausgebaut