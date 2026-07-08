Kultur in der Sportstadt
Ein Vierteljahrhundert voller Bühnenzauber: Sommertheater Kitzbühel feiert Jubiläum
Francesco Cirolini, Astrid Golda, Michaela Reith, Richard Hauser und Daniela und Paul Sieberer (v.l.) präsentierten am Mittwoch das Jubiläumsprogramm. Sandra Cirolini musste den Termin krankheitsbedingt auslassen.
© Harald Angerer
Das Sommertheater ist ein Fixpunkt im Kitzbüheler Eventprogramm. Das Jubiläum steht unter dem Titel „MORE25 – Die Zugaben zum Jubiläum“. Gespielt wird nicht nur das Stück „Rent a Friend“, sondern auch weitere Programmpunkte.
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