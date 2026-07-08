Konflikt um Wasserkraft
WWF warnt vor „Tabubruch am Lech“: Stopp des Projekts am Namlosbach gefordert
Die Schlucht, in deren Bereich die Wasserfassung geplant ist, zählt laut WWF zu den letzten 14 Prozent der ökologisch intakten Flussstrecken.
© WWF Österreich/Reinhard Uhrig
Die von den Elektrizitätswerken Reutte geplante Wasserableitung des Namlosbachs ruft nun auch den WWF auf den Plan. Dieser fordert einen sofortigen Stopp des Vorhabens. Der Eingriff würde Wasserdynamik, Lebensräume und den ökologischen Zustand des Lech massiv beeinträchtigen.
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