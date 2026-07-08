Gymnasium Adolf-Pichler-Platz sammelte mit Spendenlauf 47.000 Euro für die Krebshilfe

Rund 750 SchülerInnen und 20 LehrerInnen des BRG Adolf-Pichler-Platz haben sich am Montag die Laufschuhe angezogen: Gemeinsam haben sie den Innsbrucker Baggersee insgesamt 6849 Mal umrundet. Ihre SponsorInnen haben deshalb insgesamt 46.768 Euro für den guten Zweck gespendet.

Innsbruck – Das Bundesrealgymnasium Adolf-Pichler-Platz (APP) hat sich am Montag für den guten Zweck ordentlich ins Zeug gelegt. Beim ersten Spendenlauf der Schule haben sich 756 SchülerInnen und 20 LehrerInnen am Innsbrucker Baggersee versammelt, um diesen wieder und wieder zu umrunden. Im Vorfeld haben sich Kinder und LehrerInnen um SponsorInnen bemüht, die in ihrem Namen für jede Umrundung des Sees einen festgelegten Betrag spenden.

Beim Lauf dabei war auch eine riesige rosa Schleife, ein Symbol für den Kampf gegen Brustkrebs. © Franz Oss

Startschuss war um 9 Uhr, bei wolkenverhangenem Himmel konnte die Schule dann Muskelkraft in finanzielle Unterstützung umwandeln. „Mit dieser Veranstaltung möchten unsere SchülerInnen sportliches Engagement mit sozialer Verantwortung verbinden und gemeinsam einen Beitrag im Kampf gegen Krebs leisten“, sagten die Organisatorinnen Barbara Dibiasi und Katharina Falkner im Vorfeld.

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Die fleißigsten LäuferInnen wurden bei der Siegerehrung um 12 Uhr mit Gutscheinen und Pokalen belohnt. Heruntergerechnet schafften jeder Läufer und jede Läuferin fast neun Runden um den Baggersee. Insgesamt hat die Schule so in 6849 Runden insgesamt fast 6000 Kilometer zurückgelegt.

Auch 20 LehrerInnen haben sich mit Begeisterung die Laufschuhe angezogen. © Franz Oss

Die große Gewinnerin des Laufs war allerdings die Österreichische Krebshilfe Tirol. Mit Spenden von durchschnittlich 6,83 Euro pro Runde konnte das APP insgesamt 46.768,86 Euro für den gemeinnützigen Verein erlaufen.

Läuft beim APP: Gemeinsam haben SchülerInnen und LehrerInnen 46.768,86 Euro für die Krebshilfe gesammelt. © Franz Oss