Lösung gesucht

Was dem Kulturquartier St. Bartlmä aus der rechtlichen Klemme helfen könnte

Die Halle 6 auf dem Areal St. Bartlmä in Innsbruck. Zu den Veranstaltungen kamen im Vorjahr 10.000 BesucherInnen.
© David Schreyer
Markus Schramek

Von Markus Schramek

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