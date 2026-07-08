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Lösung gesucht
Was dem Kulturquartier St. Bartlmä aus der rechtlichen Klemme helfen könnte
Die Halle 6 auf dem Areal St. Bartlmä in Innsbruck. Zu den Veranstaltungen kamen im Vorjahr 10.000 BesucherInnen.
© David Schreyer
Von Markus Schramek
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