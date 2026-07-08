Langkampfen stand drei Tage lang im Zeichen des „Strongrace“

Von VolksschülerInnen bis zu Erwachsenen waren knapp 1.000 TeilnehmerInnen beim heurigen „Strongrace“ in Langkampfen dabei. Einzeln und in Teams meisterten sie den abwechslungsreichen Parcours.

Langkampfen – Teamgeist, Stärke und viel Spaß: Das stand von Donnerstag bis Sonntag am Sportplatz in Unterlangkampfen am Programm. Dort fand die heurige Ausgabe des „Strongrace“ statt. Dabei geht es darum, möglichst schnell durch einen abwechslungsreichen Hindernis-Parcours zu kommen. Angetreten sind die TeilnehmerInnen sowohl im Team als auch einzeln.

„Den Auftakt machten am Donnerstag die Volksschule Oberlangkampfen und die Volksschule Unterlangkampfen mit rund 200 Schülerinnen und Schülern, die den Hindernisparcours mit großer Begeisterung meisterten“, berichtet Bianca Werlberger aus dem Organisationsteam. Insgesamt waren an den drei Veranstaltungstagen 940 TeilnehmerInnen am Start.

500 TeilnehmerInnen bei Strongrace für Schulen

Am Freitag waren dann die Größeren an der Reihe: Rund 500 SchülerInnen aus den Mittelschulen des Bezirk Kufstein nahmen am Strongrace für Schulen teil. Sie gingen in Viererteams an den Start. „Teamgeist, die gegenseitige Unterstützung und sportlicher Ehrgeiz standen im Mittelpunkt“, zeigt sich Bianca Werlberger begeistert von der Motivation der SchülerInnnen. Unter dem Motto „Ein Team – ein Ziel“ bewegten sich die Jugendlichen gemeinsam durch den abwechslungsreichen Parcours.

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Den Abschluss bildete am Samstag der allgemeine Bewerb mit rund 240 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die sich im Einzel- und Teambewerb den Herausforderungen stellten. Zahlreiche Zuschauer sorgten entlang der Strecke für eine tolle Stimmung und feuerten die Sportlerinnen und Sportler lautstark an.

Dank gilt allen UnterstützerInnen

Das Organisationsteam des SV Langkampfen zieht eine äußerst positive Bilanz: „Wir freuen uns sehr über den großen Zuspruch und den reibungslosen Ablauf. Ein herzliches Dankeschön gilt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, unseren Sponsoren sowie den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern. Ohne ihren Einsatz wäre eine Veranstaltung dieser Größenordnung nicht möglich.“ (TT.com)