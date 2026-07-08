Alkohol-Unfall im Ötztal: Wagen kam in extremer Seitenlage zum Stillstand

Ein alkoholisierter 27-Jähriger hat in der Nacht auf Mittwoch in Längenfeld einen Unfall verursacht. Sein Wagen kam von der Ötztal Straße ab und blieb in extremer Seitenlage hängen. Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife entdeckte den Unfall und nahm dem Mann sofort den Führerschein ab.

Längenfeld – Eine nächtliche Autofahrt durch das Ötztal hat für einen 27-Jährigen ein abruptes Ende und rechtliche Konsequenzen nach sich gezogen.

Wie die Polizei berichtet, war in der Nacht auf Mittwoch gegen 1.30 Uhr der deutsche Lenker mit seinem Pkw auf der Ötztalstraße im Gemeindegebiet von Längenfeld in Richtung Norden unterwegs. Auf Höhe des Straßenkilometers 28 verlor der Lenker plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam laut Beamten von der Fahrbahn ab und schlitterte mehrere Meter über eine steile Grasböschung hinab, ehe das Auto in extremer Seitenlage im Hang hängen blieb.