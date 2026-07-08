Nach Pensionierung: Polizei in Matrei hat neuen Inspektions-Kommandanten

Erich Gliber, der bisher die Matreier Polizei leitete, ging mit Ende Juni in Pension. Auf ihn folgte der Lavanter Klaus Hanser, der seit 1990 im Polizeidienst steht.

Matrei i. O. – Mit 1. Juli 2026 wurde der in Lavant wohnhafte Klaus Hanser zum neuen Inspektionskommandanten der PI Matrei i. O. ernannt.

Am 6. Juli überreichte Landespolizeidirektor Helmut Tomac das Bestellungsdekret und gratulierte Hanser zu seiner neuen und verantwortungsvollen Führungsaufgabe. Mit dabei waren Bezirkspolizeikommandant Michael Jaufer, die Bezirkshauptfrau-Stellvertreterin Mira Unterkreuter, Gemeinderat Christoph Köll für die Gemeinde Matrei, Vertreter der befreundeten Blaulichtorganisationen und die Inspektionskommandanten der PI Lienz und der PI Sillian.

Laufbahn von Chefinspektor Klaus Hanser

Klaus Hanser trat im Jahr 1990 in den Exekutivdienst ein und absolvierte die Ausbildung in der damaligen Gendarmerieschule Absam Wiesenhof. Danach arbeitete er als Gendarm in Bichlbach und Kitzbühel und wechselte 1996 nach St. Jakob und später nach Lienz. Nach seiner Ausbildung zum Kriminaldienstbeamten und in der Tatortarbeit verrichtete der Beamte von 2000 bis 2010 Kriminaldienst in Lienz. Im Jahr 2010 wechselte er in die Führungsunterstützung beim Bezirkspolizeikommando Lienz. Seit 1. Juli 2019 ist die Polizei-Inspektion Matrei sein Dienstort.

In den Jahren 1996 bis 2025 war Klaus Hanser außerdem Alpinpolizist bei der Alpinen Einsatzgruppe Lienz und machte 2016 den Abschluss der alpinen Polizeibergführerausbildung. Seitdem war er auch sporadisch als Ausbilder bei Landeskursen eingeteilt und bei diversen größeren Einsätzen in der Einsatzleitung eingebunden. Seit der Einführung der Umweltkundigen Organe in Tirol war er bis Ende 2022 auch in diesem Bereich tätig.