Strassen hat einen neuen Bürgermeister, Amtsinhaber zog sich zurück

Nach 16 Jahren legte Franz Webhofer sein Bürgermeisteramt der Gemeinde Strassen zurück. Auf ihn folgt Michael Trojer. Neuer Vizebürgermeister ist Michael Wieser.

Strassen – Die Gemeinde Strassen steht unter neuer Führung: Am 3. Juli wurden der neue Bürgermeister und Vizebürgermeister offiziell angelobt. Nach 16 Jahren an der Spitze der Gemeinde hatte Franz Webhofer sein Amt als Bürgermeister zurückgelegt. Neuer Bürgermeister von Strassen ist Michael Trojer. Das Amt als Vizebürgermeister übernimmt Michael Wieser.

Die offizielle Angelobung erfolgte in der Bezirkshauptmannschaft Lienz durch Bezirkshauptfrau Bettina Heinricher. In diesem Rahmen legten der neue Bürgermeister sowie sein Stellvertreter das Gelöbnis auf die Bundes- und Landesverfassung ab.

Franz Webhofer war 16 Jahre lang Bürgermeister von Strassen. Vor Kurzem legte er sein Amt zurück. © Oblasser

Der neue Bürgermeister Michael Trojer erklärt auf der Gemeinde-Homepage von Strassen: „In unserem Gemeindevorstand wurde bereits vor rund einem Jahr gemeinsam mit Bürgermeister Franz Webhofer vereinbart, die Verantwortung an der Spitze der Gemeinde im Herbst 2026 zu übergeben. Dieser Schritt wurde insbesondere auch im Hinblick auf das bedeutende Zukunftsprojekt ,Neubau Gemeinde Strassen‘ frühzeitig abgestimmt, um die bestmögliche Kontinuität sicherzustellen.“

Obwohl die Amtsübergabe früher stattfand als eigentlich geplant, blickt Trojer mit Optimismus in die Zukunft: „Umso wichtiger war es, rasch Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam mit dem Gemeinderat für Stabilität und Beständigkeit zu sorgen.“