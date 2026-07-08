🎧 Podcast „Gut zu wissen“

Geschenke, Dresscode, No-Gos: Diese „Knigge“-Regeln gelten für Hochzeitsgäste

Die Hochzeitssaison ist in vollem Gange. Gäste stellen sich im Vorfeld oft viele Fragen.
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Klara Hürlimann

Von Klara Hürlimann

Wie viel Geld schenkt man zur Hochzeit? Ist weiße, rote und schwarze Kleidung tabu? Darf ich während der Trauung Handyfotos machen und diese in sozialen Medien posten? Die Tiroler Hochzeitsplanerin und Traurednerin Alina Sprenger erklärt im „Gut zu wissen“-Podcast, welche Regeln wichtig sind, um das Brautpaar glücklich zu machen – und auf welche es vielleicht gar nicht so sehr ankommt.

🎧 Podcast | Gut zu wissen: „Knigge“ für Hochzeitsgäste

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Zur Person

Alina Sprenger lernte die Hochzeitsbranche über ihren Beruf als Floristin kennen und kam auf den Geschmack. 2022 hat die Rattenbergerin sich als zertifizierte Hochzeitsplanerin und Rednerin für freie Trauungen selbstständig gemacht.

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