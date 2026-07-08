Dritte Saison von Irene Girkinger

Wie fällt die Besucherbilanz des Landestheaters aus? Die aktuellen Zahlen liegen vor

Landestheater-Intendantin Irene Girkinger zieht zufrieden Bilanz.
© Rita Falk
Markus Schramek

Von Markus Schramek

Kommentare

0