Schwerverletzte an Gymnasium in Bayern, 16-Jähriger festgenommen

An einem Gymnasium in Oberbayern sind am Mittwoch mehrere Menschen verletzt worden. Der mutmaßliche Täter ist nach dem Vorfall in Schongau festgenommen worden. Der Mann ist nach Angaben einer Polizeisprecherin 16 Jahre alt. Es gibt mindestens zwei Schwerverletzte. Dabei handelt es sich um zwei Mädchen.

Unklar ist, wie sich der Vorfall am Gymnasium genau abgespielt hat und wie die Menschen verletzt wurden. Zu einer möglichen Tatwaffe äußerte sich die Sprecherin zunächst nicht. Es gebe aber Hinweise auf eine Amoktat.

Die Polizei hatte zuvor mitgeteilt, dass sie mit zahlreichen Beamten am Welfen-Gymnasium in Schongau im Einsatz sei. Menschen vor Ort wurden aufgerufen, das Areal zu meiden. Für Angehörige und Eltern von Schülerinnen und Schülern wurde eine Anlaufstelle am Feuerwehrhaus eingerichtet.