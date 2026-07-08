Trotz Hitzewelle: Tirols Badeseen glänzen mit ausgezeichneter Wasserqualität

Wer in diesen Tagen Abkühlung sucht, kann die Tiroler Badeseen bedenkenlos ansteuern. Aktuelle Messungen bestätigen eine ausgezeichnete Wasserqualität, wie das Land Tirol mitteilt.

Trotz der Hitzewelle der vergangenen Wochen können sich Einheimische und Gäste über eine ausgezeichnete Wasserqualität in den Tiroler Badegewässern freuen. Das bestätigte der zweite Untersuchungsdurchgang der Saison, der vergangene Woche abgeschlossen wurde. Dem ungetrübten Badevergnügen im Lanser See, Stimmersee oder Heiterwanger See steht damit nichts im Wege.

„Unsere Badegewässer zählen zu den beliebtesten Erholungsräumen im Land. Umso wichtiger ist es, dass sich die Menschen auf eine hohe Wasserqualität verlassen können“, betont Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele. Die regelmäßige Überwachung schaffe Transparenz und gebe eine verlässliche Orientierung.

Höchste Qualitätsstufe für 34 der 35 Tiroler Gewässer

Im Rahmen von fünf Untersuchungsdurchgängen werden zwischen 1. Juni und 30. August insgesamt 35 Badegewässer in Tirol überprüft. Dabei werden neben der Wasserqualität auch Parameter wie pH-Wert, Sauerstoffsättigung und Sichttiefe kontrolliert. Im aktuellen EU-Badegewässerbericht wurden 34 der 35 Tiroler Gewässer mit der höchsten Qualitätsstufe „ausgezeichnet“ bewertet. Die detaillierte Auswertung gibt es HIER.