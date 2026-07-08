Schwere Sturzverletzungen: 62-Jährige verunfallte in Steeg mit E-Bike

Steeg – Ein Fahrradunfall im Lechtal hat am Dienstagnachmittag zu einem Rettungshubschrauber-Einsatz geführt. Wie die Polizei berichtet, war gegen 15 Uhr eine 62-jährige Frau mit ihrem E-Bike auf dem Weg von Hägerau kommend unterwegs. Sie fuhr auf der steil abfallenden Gemeindestraße am Waldrand entlang in Richtung Walchen.

Während der Fahrt kam die Radlerin aus bisher unbekannter Ursache zu Sturz. Dabei zog sich die 62-Jährige laut Polizei schwere Verletzungen im Kopf- und Schulterbereich zu. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde die Frau anschließend mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Zams geflogen. (TT.com)