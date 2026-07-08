Technologie in Kufstein: Jetzt im Herbst Zukunft gestalten

Von der ersten Idee bis zum fertigen Prototyp: Technische Studiengänge an der Kufsteiner Fachhochschule verbinden Innovation, moderne Labore und reale Projekte mit Unternehmen. Für ausgewählte Bachelor- und Masterprogramme ist die Bewerbung für den Herbst weiterhin möglich.

Etwas entwickeln, programmieren, konstruieren oder mit neuen Technologien experimentieren – genau diese Verbindung aus Kreativität und Technik begeistert viele Studierende. Denn moderne Technik bedeutet heute weit mehr als Maschinen und Zahlen: Sie schafft Lösungen für die Herausforderungen von morgen – von künstlicher Intelligenz über nachhaltige Energieversorgung bis zu intelligenten Produkten. Die passenden Studienmöglichkeiten dafür bietet die Kufsteiner Fachhochschule: Für ausgewählte technische Studiengänge ist eine Bewerbung für den Herbst weiterhin möglich.

An der FH Kufstein Tirol erleben Studierende Technik nicht nur in der Theorie. Bereits während des Studiums arbeiten sie an konkreten Projekten, entwickeln eigene Ideen und setzen diese gemeinsam mit Unternehmen um. Wer sich für digitale Technologien, smarte Produkte oder nachhaltige Innovationen interessiert, findet hier vielfältige Möglichkeiten, die eigene Zukunft aktiv zu gestalten. Interessierte können den Campus bei einer Infotour kennenlernen und sich über Studienangebote, Aufnahmegespräche und Bewerbungsfristen informieren.

Der moderne Campus liegt im Herzen von Kufstein. © FH Kufstein Tirol

Von Software bis Nachhaltigkeit: Technik mit Perspektive

Die technischen Studiengänge der FH Kufstein Tirol greifen jene Themen auf, die Wirtschaft und Gesellschaft aktuell verändern. Im Bereich Software und künstliche Intelligenz beschäftigen sich Studierende etwa mit Coding, digitalen Anwendungen und der Entwicklung intelligenter Produkte. Studiengänge wie Coding & Digital Design oder Data Science & Intelligent Analytics verbinden Programmierung, User Experience und KI mit praktischer Produktentwicklung.

Wer sich für industrielle Prozesse interessiert, findet im Wirtschaftsingenieurwesen die Verbindung von Technik, Management und Produktion. Im Studiengang ERP-Systeme & Geschäftsprozessmanagement stehen digitale Unternehmensprozesse, SAP, Prozessoptimierung und moderne Arbeitsabläufe im Mittelpunkt.

Technik zum Ausprobieren

Damit aus Ideen konkrete Lösungen werden, stehen den Studierenden moderne Laborlandschaften zur Verfügung. Vom Motion-Capture-Labor über Robotik und Virtual Reality bis hin zu Hightech-Arbeitsplätzen für Software- und Produktentwicklung bieten die Science Labs Raum zum Experimentieren und Entwickeln.

Ein besonderes Merkmal: Viele Labore können nach einer entsprechenden Einschulung auch außerhalb klassischer Lehrveranstaltungen genutzt werden. „Offene Labore“ ermöglichen es Studierenden, eigene Projekte umzusetzen, neue Technologien auszuprobieren und praktische Erfahrungen mit aktuellen Werkzeugen zu sammeln.

Lernen mit der Praxis – Kontakte für die Karriere

Technische Innovation entsteht häufig dort, wo Hochschule und Unternehmen zusammenarbeiten. Deshalb bearbeiten Studierende bereits während ihres Studiums reale Fragestellungen aus der Wirtschaft.

Ob BORA, 3CON, STIHL Tirol oder weitere regionale und internationale Partner: Viele Unternehmen bringen ihre Expertise in Projekte ein und ermöglichen Einblicke in aktuelle Herausforderungen der Praxis. Daraus entstehen wertvolle Kontakte, Praktika, Abschlussarbeiten und nicht selten der direkte Einstieg ins Berufsleben.

Veranstaltungen wie die Karriere- und Jobmesse Meet & Match unterstützen zusätzlich dabei, frühzeitig ein berufliches Netzwerk aufzubauen.