Türkiser Parteimanager
„Wahlkampffit aufstellen“: Wie die ÖVP schon jetzt die Wahl 2029 im Blick hat
Markus Gstöttner (39) soll die ÖVP aus dem Umfragetief führen und wieder kampagnenfähig machen. Sein Einstieg in die Politik erfolgte unter Sebastian Kurz. Als seine politische Ausrichtung betont er christlich-soziale Grundsätze.
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ÖVP-Chef Bundeskanzler Christian Stocker gibt dem neuen Generalsekretär Markus Gstöttner den Auftrag, die Partei zu modernisieren und die Kampagnenfähigkeit zu erhöhen.
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