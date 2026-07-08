Nur wenige machen Dienst

Kein tierärztlicher Notdienst in ganz Tirol: Katze gestorben, weil kein Arzt erreichbar war

Weder Notdienst, noch diverse Tierärzte oder die Tierklinik Imst waren erreichbar und so gab es keine Hilfe für Topsy.
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Brigitte Warenski

Von Brigitte Warenski

„Gravierende Probleme“ beim tierärztlichen Notdienst ortet eine junge Hallerin. Ihre Katze musste qualvoll sterben, weil der Notdienst für Kleintiere in der Nacht nicht besetzt war. Auch die künftige Finanzierung des Dienstes steht in den Sternen.

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