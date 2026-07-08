US-Präsident Trump eskaliert auf NATO-Gipfel

Der US-Präsident erklärte die Feuerpause mit dem Iran für beendet und attackierte erneut die europäischen Verbündeten.

US-Präsident Donald Trump erklärte am Mittwoch auf dem NATO-Gipfel in der türkischen Hauptstadt Ankara die Feuerpause mit dem Iran für beendet. Nach iranischen Angriffen auf US-Stützpunkte im Nahen Osten – betroffen waren das Hauptquartier der Fünften US-Flotte in Bahrain sowie der Luftwaffenstützpunkt Ali Al Salem in Kuwait – hatten die USA erneut Ziele im Iran bombardiert.

Der Iran meldete am Mittwoch eine Reihe von Explosionen in der Hafenstadt Bushehr im Südwesten des Landes, wo sich das einzige zivile Atomkraftwerk (AKW) des Iran befindet. Bereits in der Nacht auf Mittwoch hatten die USA mehr als 80 Ziele im Iran angegriffen – als Antwort auf den Beschuss von drei Tankern im Bereich der Straße von Hormuz, für den Washington Teheran verantwortlich macht.

Weiter Appetit auf Grönland

Doch damit hatte Trump sein Pulver noch lange nicht verschossen. Und er nahm nicht nur den Iran ins Visier, rhetorisch bekamen auch die europäischen NATO-Partner die Wut Trumps zu spüren. „Ich bin sehr verärgert über die NATO“, erklärte er. Das von den europäischen Staats- und Regierungschefs erhoffte Signal der Geschlossenheit der transatlantischen Allianz blieb aus.

Als Trump erneut mangelnde Unterstützung der Verbündeten im Krieg gegen den Iran beklagte, widersprach ihm sogar NATO-Generalsekretär Mark Rutte, der den US-Präsidenten besonders eng umgarnt. 5000 Flugzeuge seien zur Unterstützung der US-Offensive gegen den Iran aus Europa abgehoben, sagte der frühere niederländische Premier am Rande des Gipfels mit Blick auf die Nutzung europäischer Stützpunkte durch die US-Luftwaffe.

Während Trump das im Iran-Krieg besonders kritische Spanien als „schrecklichen Partner“ bezeichnete und einen – faktisch nicht umsetzbaren – kompletten Handelsstopp mit dem EU-Staat verkündete, nahm er neuerlich auch Dänemark ins Visier und untermauerte seinen Anspruch auf Grönland. „Es hilft Dänemark nicht, aber es hilft uns und es ist sehr wichtig für uns“, erläuterte Trump die Bedeutung Grönlands bei einer Pressekonferenz. Trump versuchte, den Anspruch auch historisch zu begründen. „Als Dänemark von den Nazis in weniger als einem Tag überrannt worden war, hat Hitler sie besiegt“, sagte Trump. Dänemark habe dann die USA gebeten, sich um Grönland zu kümmern. „Das haben wir getan. Und dann haben wir es dummerweise zurückgegeben.“ Das hätten die USA nicht tun sollen, so Trump.

Rutte will Wogen glätten