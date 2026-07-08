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Spielball Schett-Eagle
Wimbledon-Kracher Djokovic gegen Sinner: Der Sieger ist der Tennissport
Am Freitag sind alle Augen auf Jannik Sinner und Novak Djokovic gerichtet.
© IMAGO/LAHALLE PIERRE
Von Barbara Schett-Eagle
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