Keine Strafe
Nach Frauenprotest bei Schützentreffen: Polizei stellt Verfahren gegen „Schützin“ ein
Die „Schützinnen“ am 17. Mai beim Marsch durch Innsbruck. Die sieben Frauen nützten das Alpenregionstreffen für einen Protest gegen die Ungleichbehandlung bei den Schützen.
© Barbara Löffler
Die ungebetene Teilnahme am Schützenaufmarsch in Innsbruck war doch keine Ordnungsstörung. Zumindest in einem Fall. Bei den Verwaltungstrafverfahren gegen sechs weitere Schützinnen sind noch keine Entscheidungen gefallen. Warum, erklärt die Bezirkshauptfrau von Innsbruck-Land.
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