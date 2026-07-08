Mit Gesicht aufgeschlagen: Wanderer stürzte bei Erlanger Hütte schwer

Umhausen – Am Mittwoch gegen 9 Uhr ist ein 65-jähriger Wanderer aus Deutschland beim Abstieg von der Erlanger Hütte schwer verunglückt. Der Mann war als Teil einer achtköpfigen Wandergruppe auf dem markierten Steig unterwegs, als er ins Stolpern kam. In der Folge stürzte er über eine kleine Steilstufe und schlug mit dem Gesicht auf dem harten Untergrund auf.