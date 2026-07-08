Unfall beim Abstieg
Mit Gesicht aufgeschlagen: Wanderer stürzte bei Erlanger Hütte schwer
Umhausen – Am Mittwoch gegen 9 Uhr ist ein 65-jähriger Wanderer aus Deutschland beim Abstieg von der Erlanger Hütte schwer verunglückt. Der Mann war als Teil einer achtköpfigen Wandergruppe auf dem markierten Steig unterwegs, als er ins Stolpern kam. In der Folge stürzte er über eine kleine Steilstufe und schlug mit dem Gesicht auf dem harten Untergrund auf.
Dabei erlitt der 65-Jährige eine schwere Gesichtsverletzung. Nach der Bergung durch die Bergrettung wurde er mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen. (TT.com)