Autolenkerin (47) bei Unfall auf der Brennerautobahn mit Lkw verletzt

Schönberg – Am Mittwochnachmittag ist es auf der A13 Brennerautobahn zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person verletzt wurde. Gegen 14.45 Uhr beabsichtigte ein 47-jähriger Mann aus Tschechien, der mit einem Lkw in Richtung Norden unterwegs war, sich am Ende der Luegbrücken-Baustelle auf den rechten Fahrstreifen einzuordnen. Dabei kam es zur Kollision mit dem in dieselbe Richtung fahrenden Pkw einer ebenfalls 47-jährigen tschechischen Staatsbürgerin.

Die Autofahrerin zog sich bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Erstversorgung durch den verständigten Rettungsdienst und einen Notarzt wurde sie in das Krankenhaus Hall eingeliefert. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt.