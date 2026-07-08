Zwei Mädchen auf einem E-Scooter in Telfs mit Fußgängerin (68) kollidiert

Telfs – Am Mittwochnachmittag gegen 16.15 Uhr lenkte eine 14-jährige Österreicherin einen E-Scooter im Ortsgebiet von Telfs. In einer Begegnungszone war sie in Richtung Osten unterwegs, wobei vorschriftswidrig eine 13-jährige Österreicherin auf dem Gefährt mitfuhr.

Zeitgleich spazierte eine 68-jährige Österreicherin ebenfalls in östliche Richtung. Aus noch unbekannter Ursache kollidierte der E-Scooter mit der 68-Jährigen, wodurch die ältere Frau zu Sturz kam und unbestimmten Grades verletzt wurde. Während die 14-Jährige unverletzt blieb, zog sich die 13-Jährige leichte Verletzungen zu.