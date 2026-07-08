Zwei Mädchen auf einem E-Scooter in Telfs mit Fußgängerin (68) kollidiert
Telfs – Am Mittwochnachmittag gegen 16.15 Uhr lenkte eine 14-jährige Österreicherin einen E-Scooter im Ortsgebiet von Telfs. In einer Begegnungszone war sie in Richtung Osten unterwegs, wobei vorschriftswidrig eine 13-jährige Österreicherin auf dem Gefährt mitfuhr.
Zeitgleich spazierte eine 68-jährige Österreicherin ebenfalls in östliche Richtung. Aus noch unbekannter Ursache kollidierte der E-Scooter mit der 68-Jährigen, wodurch die ältere Frau zu Sturz kam und unbestimmten Grades verletzt wurde. Während die 14-Jährige unverletzt blieb, zog sich die 13-Jährige leichte Verletzungen zu.
Die 68-Jährige wurde vom verständigten Rettungsdienst in das Landeskrankenhaus Hall in Tirol eingeliefert. Neben dem Rettungsdienst, der mit einem Rettungstransportwagen vor Ort war, stand auch die Polizei Telfs mit einer Motorradstreife im Einsatz. (TT.com)