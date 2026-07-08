In die Klinik geflogen
Schwer verletzt: 67-Jähriger stürzte bei Kirschernte in Schlitters fünf Meter in die Tiefe
Schlitters – Am Mittwochnachmittag war ein 67-jähriger Mann unterhalb eines Bauernhofs in Schlitters mit Erntearbeiten beschäftigt. Dazu lehnte der Mann eine Leiter an einen Kirschbaum und stieg empor. Im Zuge der Ernte brach ein Ast, wodurch der 67-Jährige rund fünf Meter auf den darunterliegenden, stark abschüssigen Hang abstürzte und dort zu liegen kam.
In der Nähe befindliche Angehörige nahmen den Unfall wahr, leisteten Erste Hilfe und setzten einen Notruf ab. Der Mann musste mit schweren Verletzungen durch den Notarzthubschrauber „Heli 4“ in die Klinik Innsbruck geflogen werden. Zudem standen der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen sowie eine Streife der Polizeiinspektion Strass im Zillertal im Einsatz. (TT.com)