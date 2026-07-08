Schwer verletzt: 67-Jähriger stürzte bei Kirschernte in Schlitters fünf Meter in die Tiefe

Schlitters – Am Mittwochnachmittag war ein 67-jähriger Mann unterhalb eines Bauernhofs in Schlitters mit Erntearbeiten beschäftigt. Dazu lehnte der Mann eine Leiter an einen Kirschbaum und stieg empor. Im Zuge der Ernte brach ein Ast, wodurch der 67-Jährige rund fünf Meter auf den darunterliegenden, stark abschüssigen Hang abstürzte und dort zu liegen kam.