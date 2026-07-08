Dreiste Betrugsmasche
67-Jähriger im Bezirk Landeck um fünfstelligen Eurobetrag gebracht
Landeck – Im Zeitraum von Ende Mai bis Anfang Juli wurde ein 67-jähriger, im Bezirk Landeck wohnhafter Mann wiederholt von bislang unbekannten Tätern via Telefon, E-Mail und über einen Messengerdienst kontaktiert. Dabei wurde bei dem Mann der Eindruck erweckt, dass zur Abwicklung von angeblichen Investitionen beziehungsweise zur Freigabe bereits erzielter Gewinne weitere Zahlungen erforderlich seien.
Im Vertrauen auf die Angaben der Täterschaft überwies der 67-Jährige mehrfach Geld auf ausländische Konten, wodurch ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Eurobereich entstand. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zum Sachverhalt sind laufend. (TT.com)