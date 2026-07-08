67-Jähriger im Bezirk Landeck um fünfstelligen Eurobetrag gebracht

Landeck – Im Zeitraum von Ende Mai bis Anfang Juli wurde ein 67-jähriger, im Bezirk Landeck wohnhafter Mann wiederholt von bislang unbekannten Tätern via Telefon, E-Mail und über einen Messengerdienst kontaktiert. Dabei wurde bei dem Mann der Eindruck erweckt, dass zur Abwicklung von angeblichen Investitionen beziehungsweise zur Freigabe bereits erzielter Gewinne weitere Zahlungen erforderlich seien.