Ein ganz besonderer Schulschluss für die Mittelschüler in Matrei

In Matrei am Brenner organisierten Mittelschule, Vereine und Gemeinde ein Schüler-Spielfest.

Rund 280 Schüler besuchen die Mittelschule Matrei am Brenner, einer der Lehrer ist Peter Huber. Er hatte vor einigen Jahren die Idee zu einem „Tag der Vereine“, der am gestrigen Mittwoch das dritte Mal über die Bühne gegangen ist.

Dafür wurden im Schulgelände und auf dem angrenzenden Sportplatz über 20 Stationen aufgebaut, wo sich die Kinder und Jugendlichen in unterschiedlichen Sportarten und Geschicklichkeitsspielen ausprobieren und messen konnten.

Am Stand der „Wir Wipptaler Wolleballer“ wurden die Kinder von Bernhard Schlosser und Irene betreut. © Irene Rapp

Neue Mitglieder willkommen

Mit dabei u. a. Alpenverein, Bergrettung, Landjugend/Jungbauern sowie der Motorsportclub Wipptal. Auch die „Wir Wipptaler Wolleballer“ nutzten die Gelegenheit in Matrei, um auf sich aufmerksam zu machen. Rund 90 Kinder und Jugendliche aus dem ganzen Tal werden in dem Verein mit Sitz in Steinach von sieben ehrenamtlichen Trainern betreut. „Wir sind aber laufend auf der Suche nach neuen Mitgliedern und gehen dafür auch an Schulen“, erzählte Bernhard Schlosser.

An einem weiteren Stand konnten sich die Schüler am Stand der Landjugend/Jungbauern im Wettmelken ausprobieren. Das Annaheim wiederum stellte Rollstühle zur Verfügung, mit denen die darin sitzenden Kinder einen Parcours bewältigen mussten.

Wettmelken bei der Landjugend/Jungbauern. © Irene Rapp

Für Lehrer Huber hat der „Tag der Vereine“ aber noch einen anderen Mehrwert: „Nicht die besten Sportler gewinnen, es zählt auch die Teamarbeit.“ Zudem wurden die Schüler in Gruppen mit Kindern aus allen Klassen zusammengestellt. „So lernen sich alle kennen“, sagt Huber.