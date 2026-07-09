Jeden Tag geht in Tirol eine Firma pleite, Nothegger ringt weiter um Sanierung

Die Zahl der Firmeninsolvenzen in Tirol ist laut AKV im Vergleich zum Vorjahr um ein Drittel zurückgegangen. Das ist aber nur die halbe Wahrheit: Denn viele Pleiten können gar nicht abgewickelt werden. Und auch der Rückgang der Privatkonkurse ist nur auf den ersten Blick positiv.