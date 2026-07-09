Insolvenz-Zahlen
Jeden Tag geht in Tirol eine Firma pleite, Nothegger ringt weiter um Sanierung
Das Unterländer Transportunternehmen Nothegger ist eine der größten und prominentesten Tiroler Pleiten und kämpft um die Sanierung.
© imago/Manfred Segerer
Die Zahl der Firmeninsolvenzen in Tirol ist laut AKV im Vergleich zum Vorjahr um ein Drittel zurückgegangen. Das ist aber nur die halbe Wahrheit: Denn viele Pleiten können gar nicht abgewickelt werden. Und auch der Rückgang der Privatkonkurse ist nur auf den ersten Blick positiv.
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