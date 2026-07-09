Georg-Büchner-Preis 2026 geht an deutsche Autorin Christine Wunnicke

Die deutsche Autorin Christine Wunnicke erhält den Georg-Büchner-Preis 2026. Die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung soll am 24. Oktober im Staatstheater in Darmstadt verliehen werden. Der Büchner-Preis zählt zu den wichtigsten literarischen Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum. Im vergangenen Jahr war die deutsche Autorin Ursula Krechel prämiert worden.

Christine Wunnicke wurde 1966 in München geboren und studierte Linguistik, Altgermanistik und Psychologie in Berlin und Glasgow. Anfang der 1990er-Jahre erschienen erste Hörspiele und Radiofeatures, mit „Fortescues Fabrik“ (1998) und „Jetlag“ (2000) ihre ersten Romane. Seitdem erzählt die vielfach ausgezeichnete Autorin über außergewöhnliche, historisch verbürgte Figuren und Wissenswelten, meist im 17., 18. oder 19. Jahrhundert angesiedelt.

Der 2020 erschienene Roman „Die Dame mit der bemalten Hand“ wurde mit dem Wilhelm Raabe-Literaturpreis ausgezeichnet und stand auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Ihr jüngstes Buch „Wachs“ (2025) spielt im Frankreich des 18. Jahrhunderts. Auch damit stand sie erneut auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises.

Clemens J. Setz erhielt Georg-Büchner-Preis

Seit 1951 vergibt die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung den Preis an Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die in deutscher Sprache schreiben. Die Preisträger müssen „durch ihre Arbeiten und Werke in besonderem Maße hervortreten“ und „an der Gestaltung des gegenwärtigen deutschen Kulturlebens wesentlichen Anteil haben“.