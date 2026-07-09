Tiroler Experten zeigen Risiko
Angriff mit Künstlicher Intelligenz: Stark geschütztes Konto in nur fünf Minuten gehackt
Innerhalb von fünf Minuten nach dem ersten Klick hatten die Angreifer bei einem Test einen dauerhaften Zugriff auf das Konto des Opfers erlangt.
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Eine Simulation der IT-Sicherheitsfirma Barracuda in Innsbruck zeigt, wie schnell KI-Phishing Computersysteme knackt. Sogar Methoden, die als sicher gelten, werden rasant umgangen. Experten fordern bessere Schutzmaßnahmen.
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