Obsteig: Trachtenverein und Schützen feiern doppeltes Jubiläum

Obsteig feierte am Wochenende ein doppeltes Jubiläum. Der Trachtenverein beging sein 50-jähriges Bestehen. Die Schützenkompanie feierte ihr 70-jähriges Jubiläum. Das gemeinsame Fest zeigte starken Zusammenhalt und Tradition.

Obsteig – Die Plateau-Gemeinde setzte ein deutliches Zeichen für Tradition und Zusammenhalt. Der Trachtenverein feierte sein 50-jähriges Bestehen. Gleichzeitig zelebrierte die Schützenkompanie ihr 70-jähriges Jubiläum. Beide Vereine richteten ein gemeinsames Festwochenende aus. Es lockte viele Besucher und Ehrengäste nach Obsteig.

Der Samstag startete mit dem Ehrenabend des Trachtenvereins. Er blickte auf die Vereinsgeschichte zurück. Gründungsmitglieder und langjährige Funktionäre standen im Mittelpunkt. Sie prägten den Verein über Jahrzehnte. Mehrere Mitglieder erhielten für ihren Einsatz Auszeichnungen. Der anschließende Tiroler Abend machte Brauchtum erlebbar. Vereine gestalteten das Programm. Besucher feierten bis spät in die Nacht.

Der Sonntag gehörte dem Bataillonsfest des Schützenbataillons Starkenberg. Ein Festgottesdienst eröffnete den Tag. Es folgte ein Festakt. Danach marschierten Schützenkompanien, Marketenderinnen und Musikkapellen durch Obsteig. Alle legten ein Bekenntnis zu Brauchtum und Heimatverbundenheit ab. Das Ehrenamt fand ebenfalls Anerkennung.

Die Obsteiger Schützen gehören zum Bataillon Starkenberg. © Kittinger

Gemeinsame Feier

Die gemeinsame Feier betonte die enge Verbundenheit beider Vereine. Trachtenverein und Schützenkompanie bewahren Tiroler Traditionen. Sie wollen diese an kommende Generationen weitergeben. Vorbereitungen, viele freiwillige Helfer und die Unterstützung machten das Fest möglich. Gemeinde, örtliche Vereine und Sponsoren trugen zum Erfolg bei.

Beide Vereine legen Wert auf ihre Jugendarbeit. Sie bildet die Grundlage für eine sichere Zukunft der Vereine. Brauchtum, Gemeinschaftssinn und Ehrenamt leben so weiter. Die nächste Generation trägt dies mit Begeisterung. Die Veranstalter zogen ein positives Fazit. Das Jubiläum war ein voller Erfolg. Besucherzahl, Stimmung und Zusammenhalt aller Mitwirkenden waren beeindruckend. Sie zeigten die Kraft einer Dorfgemeinschaft.

„Alle an einem Strang“

Simon Witsch, Obmann des Trachtenvereins Obsteig, und Patrick Partner, Obmann der Schützenkompanie Obsteig, bedankten sich. „Ein Fest dieser Größenordnung ist nur möglich, wenn Menschen gemeinsam an einem Strang ziehen. Unser Dank gilt allen Helferinnen und Helfern, unseren Unterstützern und Sponsoren sowie den Festbesucherinnen und Festbesuchern. […] Das Jubiläumswochenende hat einmal mehr gezeigt, was mit Zusammenhalt, Engagement und Gemeinschaft erreicht werden kann“, sagten sie.