Notarztheli im Einsatz
Auf Radweg gestürzt: 61-Jähriger verletzt sich bei Unfall in Galtür
Galtür – Ein Sturz auf einem Fahrradweg im Paznauntal hat am Mittwochmittag zu einem Hubschraubereinsatz geführt. Wie die Polizei berichtet, war gegen 13 Uhr ein 61-jähriger Belgier mit seinem Fahrrad im Gemeindegebiet von Galtür unterwegs. Als er auf dem dortigen Radweg im Nahbereich des Hotels „Almhof“ in eine Kurve einfuhr, verlor der Mann die Kontrolle über das Gefährt.
Der Belgier stürzte, wurde über sein Vorderrad geschleudert und prallte in der Folge mit dem Brustbereich sowie dem Gesicht ungebremst auf dem Asphalt auf. Dabei zog sich der 61-Jährige schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung wurde der Mann mit dem Notarzthubschrauber zur weiteren Behandlung in das Landeskrankenhaus Feldkirch nach Vorarlberg geflogen. (TT.com)