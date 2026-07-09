Auf Radweg gestürzt: 61-Jähriger verletzt sich bei Unfall in Galtür

Galtür – Ein Sturz auf einem Fahrradweg im Paznauntal hat am Mittwochmittag zu einem Hubschraubereinsatz geführt. Wie die Polizei berichtet, war gegen 13 Uhr ein 61-jähriger Belgier mit seinem Fahrrad im Gemeindegebiet von Galtür unterwegs. Als er auf dem dortigen Radweg im Nahbereich des Hotels „Almhof“ in eine Kurve einfuhr, verlor der Mann die Kontrolle über das Gefährt.