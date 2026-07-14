Auf Radweg in Galtür gestürzt: 61-Jähriger im Krankenhaus verstorben

Galtür – Ein 61-jähriger Belgier, der am vergangenen Mittwoch bei einem Fahrradunfall in Galtür gestürzt ist und sich dabei lebensgefährlich verletzte, ist am Montag im Krankenhaus verstorben. Das berichtet die Polizei.

Der Urlauber war am 8. Juli gegen 13 Uhr auf dem Radweg in der Nähe des Hotels „Almhof“ in einer Kurve gestürzt, über sein Vorderrad geschleudert und mit dem Brustkorb und dem Gesicht ungebremst auf dem Asphalt aufgeprallt. Dabei hatte sich der 61-Jährige schwerste Verletzungen zugezogen.