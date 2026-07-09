Britische Sängerin und 80er-Jahre-Ikone Bonnie Tyler ist tot

Die walisische Sängerin Bonnie Tyler, weltbekannt durch Hits wie „Total Eclipse of the Heart“, ist tot. Wie ihre Familie in einem Statement bekannt gab, verstarb die Musikerin im Alter von 75 Jahren unerwartet in einem Krankenhaus in Portugal.

London, Faro – Die walisische Sängerin Bonnie Tyler, weltbekannt durch Hits wie „Total Eclipse of the Heart“ ist tot. Wie ihre Familie in einem Statement bekannt gab, verstarb die Musikerin rund einen Monat nach ihrem Geburtstag im Alter von 75 Jahren unerwartet in einem Krankenhaus in Portugal. Darüber berichtet unter anderem die BBC.

Die Sängerin, die für ihre markante, raue Stimme berühmt war, landete im Laufe ihrer Karriere zahlreiche Welthits. Zu ihren bekanntesten Liedern zählen auch „Holding on for a Hero“ und „It's a Heartache“.

„Unerwartet verstorben“

In einer Erklärung auf der Webseite der Sängerin bestätigte die Familie den Tod. „Bonnies Familie und ihr Team sind untröstlich und geben bekannt, dass Bonnie letzte Nacht unerwartet im Krankenhaus in Portugal an den Folgen der Krankheit, wegen der sie dort behandelt wurde, verstorben ist“, heißt es in dem Statement. Man werde in Kürze eine weitere Erklärung abgeben, bitte aber vorerst um Privatsphäre, um die Tragödie zu verarbeiten.

Ikone der 80er

Große Erfolge feierte Tyler in den 80er-Jahren. Insgesamt mehr als 80 Singles und 18 Studioalben hat die Waliserin mit der markanten, rauchigen Stimme veröffentlicht. Krankheitsbedingt hatte eine ursprünglich für diesen Sommer geplante Tournee abgesagt werden müssen. Im Herbst wären weitere Auftritte geplant gewesen – darunter auch am 24. November im Wiener Gasometer. (TT.com)