Familienglück perfekt: Ehemalige Tiroler Slalom-Spezialistin hat „Ja“ gesagt

Vor gut 14 Monaten brachte sie ihr erstes Kind zur Welt, jetzt hat sie auch noch einen Verlobungsring am Finger stecken: Hannah Köck schwebt aktuell auf Wolke sieben.

Die ehemalige ÖSV-Slalom-Spezialistin postete auf Instagram zwei Bilder mit ihrem neuen Schmuckstück: „Yes 💍“, schrieb die Pillerseetalerin dazu. Ihr Partner Marco dürfte wohl an der Steinernen Brücke in Regensburg um die Hand der jetzigen Personaltrainerin angehalten haben.

Köck beendete nach der Saison 2019/20 ihre Saison. Der große Durchbruch im Weltcup blieb der 31-Jährigen verwehrt. (TT.com)