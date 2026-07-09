Seltenes Schauspiel am Ätna: Lava fließt zurück in den Krater

Ungewöhnliches Naturphänomen am Vulkan Ätna auf Sizilien. Drohenvideos zeigen, wie die Lava nicht wie gewöhnlich ins Tal fließt, sondern im Nachbarkrater verschwindet.

Die jüngste Eruption des Ätna vergangenen Sonntag auf Sizilien hatte erhebliche Auswirkungen. Vor allem am Flughafen Catania kam es wegen der Asche- und Gaswolke zeitweise zu einer vollständigen Sperrung des Luftraums. Mehr als 600 Flüge wurden gestrichen oder umgeleitet. Seit dem Wochenende rumorte der Ätna wieder, Sonntagfrüh wurden starke Ascheemissionen gemeldet. Später verstärkte sich die Aktivität, eine Wolke stieg rund 1,5 Kilometer über den Gipfel auf. (TT.com, APA)