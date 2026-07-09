Hollywoods anständiger Schnitzeljäger: Tom Hanks wird 70

Er zählt zu den unwahrscheinlichsten Superstars des US-Kinos – und ist der bekannteste Schreibmaschinensammler der Welt: Tom Hanks feiert am Donnerstag runden Geburtstag.

Er war der große Bub in „Big“. Er war der weise Tor auf der Parkbank, ein Robinson mit Volleyball, Kapitän zur See, Pilot, Astronaut und Schnitzeljäger. Sogar Walt Disney hat er gespielt. Tom Hanks, der am Donnerstag, 9. Juli, 70 Jahre alt wird, ist Hollywoods großer Anständigkeitsdarsteller – das Gegenmodell zu den Schmerzensmännern oder Krawallmachern des US-Kinos.

Von „Splash“ bis „Toy Story 5“: 70 Jahre Tom Hanks open_in_full © Mary Evans Picture Library via www.imago-images.de © Rights Managed via www.imago-images.de © Rights Managed via www.imago-images.de © Mary Evans Picture Library via www.imago-images.de © Rights Managed via www.imago-images.de © Rights Managed via www.imago-images.de © Rights Managed via www.imago-images.de © United Archives / kpa Publicity via www.imago-images.de © Rights Managed via www.imago-images.de © Rights Managed via www.imago-images.de © Rights Managed via www.imago-images.de © IMAGO/Niko Tavernise © Mary EvansxAF ArchivexDisney via www.imago-images.de © Mary EvansxAF ArchivexColumbia Pictures via www.imago-images.de © IMAGO/Hugh Stewart © American Empirical Pictures © IMAGO/Supplied by LMK © IMAGO/Pixar

Mit „Splash“ etablierte er sich Mitte der 1980er-Jahre als Komiker. Davor spielte er mehr oder weniger tragende Rollen in TV-Serien. Schnell mauserte sich zum Charakterdarsteller. Für „Philadelphia“ (1994) und „Forrest Gump“ (1995) gewann er den Oscar als bester Hauptdarsteller.

Tom Hanks sammelt alte Schreibmaschinen – mehr als 250 zum Teil sehr rare Exemplare nennt er sein eigen. Und schreibt damit. Der Erzählband „Schräge Typen“ erschien 2017. 2023 folgte sein erster Roman „The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece“.