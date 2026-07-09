Eine Weltkarriere in Bildern

Hollywoods anständiger Schnitzeljäger: Tom Hanks wird 70

Der zweifache Oscarpreisträger Tom Hanks wird am Donnerstag, 8. Juli, 70 Jahre alt.
© IMAGO/James Marsh/Shutterstock

Er zählt zu den unwahrscheinlichsten Superstars des US-Kinos – und ist der bekannteste Schreibmaschinensammler der Welt: Tom Hanks feiert am Donnerstag runden Geburtstag.

Er war der große Bub in „Big“. Er war der weise Tor auf der Parkbank, ein Robinson mit Volleyball, Kapitän zur See, Pilot, Astronaut und Schnitzeljäger. Sogar Walt Disney hat er gespielt. Tom Hanks, der am Donnerstag, 9. Juli, 70 Jahre alt wird, ist Hollywoods großer Anständigkeitsdarsteller – das Gegenmodell zu den Schmerzensmännern oder Krawallmachern des US-Kinos.

Von „Splash“ bis „Toy Story 5“: 70 Jahre Tom Hanks

Mit Madonna in „Eine Klasse für sich“ (1992)

© Mary Evans Picture Library via www.imago-images.de

Der Durchbruch: „Splash – Ein Jungfrau am Haken“ (1984)

© Rights Managed via www.imago-images.de

Als großer Bub in „Big“ (1988)

© Rights Managed via www.imago-images.de

Verzweifelt in „Meine teuflischen Nachbarn“ (1989)

© Mary Evans Picture Library via www.imago-images.de

„Jahrmarkt der Eitelkeiten“ (1991) zählt zu den großen Flops in Tom Hanks Karriere.

© Rights Managed via www.imago-images.de

Für „Philadelphia“ (1993) gewann Hanks seinen ersten Oscar.

© Rights Managed via www.imago-images.de

„Forrest Gump“ (1994) brachte ihm im Jahr darauf den zweiten.

© Rights Managed via www.imago-images.de

„Houston, wir haben ein Problem“: Tom Hanks in „Apollo 13“ (1995)

© United Archives / kpa Publicity via www.imago-images.de

In Uniform in Steven Spielbergs „Der Soldat James Ryan“ (1998)

© Rights Managed via www.imago-images.de

Gestrandet in „Cast Away“ (2000)

© Rights Managed via www.imago-images.de

Auf Gralssuche mit Audrey Tautou: „Der Da Vinci Code“ (2006)

© Rights Managed via www.imago-images.de

Auf Wahrheitssuche: „Die Verlegerin“ (2017)

© IMAGO/Niko Tavernise

In „Saving Mr. Banks“ (2013) spielte Tom Hanks Walt Disney.

© Mary EvansxAF ArchivexDisney via www.imago-images.de

Als „Captain Phillips“ (2013) im Ausnahmezustand.

© Mary EvansxAF ArchivexColumbia Pictures via www.imago-images.de

Unter Make-Up: Als Colonel Parker in „Elvis“ (2022).

© IMAGO/Hugh Stewart

In der Wüste: Tom Hanks in „Asteroid City“ von Wes Anderson.

© American Empirical Pictures

Digital verjüngt: Mit Robin Wright in „Here“ (2024).

© IMAGO/Supplied by LMK

Seit 1995 leiht Tom Hanks dem Cowboy Woody in der „Toy Story“-Filmreihe seine markante Stimme.

© IMAGO/Pixar

Mit „Splash“ etablierte er sich Mitte der 1980er-Jahre als Komiker. Davor spielte er mehr oder weniger tragende Rollen in TV-Serien. Schnell mauserte sich zum Charakterdarsteller. Für „Philadelphia“ (1994) und „Forrest Gump“ (1995) gewann er den Oscar als bester Hauptdarsteller.

Tom Hanks sammelt alte Schreibmaschinen – mehr als 250 zum Teil sehr rare Exemplare nennt er sein eigen. Und schreibt damit. Der Erzählband „Schräge Typen“ erschien 2017. 2023 folgte sein erster Roman „The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece“.

Im Kino ist Tom Hanks bald wenigstens zu hören. Im fünften Teil der „Toy Story“-Reihe spricht er erneut den Spielzeugcowboy Woody. In Österreich startet der Film am 27. Juli. Vorstellungen in der originalen Sprachfassung sind hierzulande allerdings rar. (TT)

Kommentare

0